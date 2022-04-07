رابع هجوم خلال أسبوعين.. إطلاق نار وإصابات خطيرة بشارع ديزنجوف فى «تل أبيب»

جدة - نرمين السيد - وقالت نجمة داوود الحمراء، حسب صحيفة يديعوت آحرونوت، إن هناك 3 إصابات خطيرة على الأقل فى عملية إطلاق النار، وعددا من الإصابات الأخرى.

فيما ذكرت القناة الـ 12 العبرية أنه لم يتضح عدد من نفذوا عملية إطلاق النار حتى الآن، لكن قوات الشرطة الإسرائيلية أطلقت وابلا من النيران صوب مبنى فى الشارع الكائن فى قلب تل أبيب وهو أشهر شوارعها على الإطلاق.

وهذا هو رابع هجوم تشهده إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، بعد ثلاث عمليات، الأولى فى النقب والثانية فى الخضيرة والثالثة فى بنى براك بتل أبيب.