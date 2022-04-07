مجموعة السبع يتوعدون روسيا بمزيد من الإجراءات العقابية ردا على غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دان قادة مجموعة الدول السبع، اليوم الخميس، ما وصفوه "بالفظائع المروعة" التى ارتكبتها القوات المسلحة الروسية فى بوتشا والمدن الأوكرانية الأخرى، مجددين التضامن مع أوكرانيا والشعب الأوكرانى، ومتوعدين الرئيس الروسى بمزيد من العقوبات الإقتصادية والإجراءات الأخرى ردا على غزو أوكرانيا.





وأعرب قادة كندا، ألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا واليابان إلى جانب الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية عن تأييدهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل يؤدى إلى مساءلة فعالة عن ما حدث فى بوتشا، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عما وصفوه "بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك الاستخدام العشوائى للقوة أو الهجمات التى تستهدف المدنيين عمدا، وتقديمهم إلى العدالة."

ورحب القادة بالعمل الجارى للتحقيق وجمع الأدلة حول هذا الأمر، بما فى ذلك من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق المستقلة المفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة خبراء منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندى.

وشدد قادة مجموعة الدول السبع على أنهم سيرفعون تكلفة هذه الحرب على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وشركائه، من خلال العمل المنسق، ومواصلة العمل فى وحدة وتطبيق تدابير اقتصادية ومالية ردا على التصعيد المستمر للحرب.

وأكدوا اتخاذ إجراءات تتفق مع الإجراءات القانونية الخاصة بهم، أولها أنهم اعتبروا الاستثمار الجديد فى اقتصاد الاتحاد الروسى غير متوافق مع مصالحهم الأمنية وهدفهم المتمثل فى إنهاء هذه الحرب. لذلك فإنهم يحظرون الاستثمار الجديد فى القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسى، بما فى ذلك قطاع الطاقة. وقالوا إنه طالما استمرت الحرب، ستواجه روسيا انحدارا طويلا نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية.

وأشاروا إلى أنهم سيعملون على تمديد حظر التصدير التجارى على السلع المتقدمة والخدمات المحددة المهمة لأمن روسيا ودولتها واقتصادها، كما سيعملون أيضا على زيادة قيود الاستيراد على مجموعة من الصادرات التى تزيد عائدات روسيا.

وأكدوا أنهم سيواصلون فصل البنوك الروسية عن النظام المالى العالمى. وهو ما يؤدى إلى تدهور النظام المالى الروسى بشكل كبير من خلال استهداف المعاملات التى تنطوى على أصول البنك المركزى وعدد من المؤسسات المالية الأخرى.. بالإضافة إلى تصعيد الضغط، بما فى ذلك من خلال فرض عقوبات إضافية على الكيانات المملوكة للدولة التى تشكل المحركات الرئيسية للاقتصاد الروسى. بحيث لن يتمكن نظام الرئيس بوتين بعد الآن من الاعتماد على هذه المؤسسات باعتبارها دعائم اقتصادية لتحقيق الاستقرار فى اقتصاده وتحقيق أهدافه.

وقرروا مواصلة الحملة ضد النخب وأفراد أسرهم الذين يدعمون الرئيس بوتين فى مجهوده الحربى وفرض عقوبات على المزيد من الأفراد والكيانات.. وفرض عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسى لتقويض قدرات الجيش الروسى على شن الحرب.. وتسريع خطة تقليل الاعتماد على روسيا للحصول على الطاقة، والتى تشمل التخلص التدريجى وحظر واردات الفحم الروسى. وتسريع تقليل الاعتماد على النفط الروسى، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

كما جدد قادة مجموعة الدول السبع تعهدهم بمواصلة تقديم الدعم السياسى والمالى والمادى والإنسانى المنسق إلى الشعب والحكومة الأوكرانيين لتلبية احتياجاتهم الفورية.