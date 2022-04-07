ذكرت وسائل إعلام في إسرائيل، يوم الخميس، أن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب آخرون في هجوم بإطلاق الرصاص في تل أبيب، بينما تواصل الشرطة مطاردة منفذ العملية.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون عددا كبيرا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطواريء في موقع الهجوم بوسط المدينة.
ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن إطلاق النار وقع في عدة أماكن من شارع "ديزنغوف"، وهو من بين أكثر الأماكن ازدحاما وحركية في تل أبيب.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الشرطة، دون ذكر اسمه، أن الأمن أطلق النار على أحد المنفذين، بينما تواصل مطاردة آخر.
وحثت الشرطة السكان المحليين على البقاء بعيدا عن أماكن المطاردة، كما نصحتهم أيضا بعدم الاقتراب من النوافذ بينما تجري العملية.
وجرى سماع تبادل لإطلاق النار بمنطقة ميناء تل أبيب، في حادثة تنضاف إلى هجمات أخرى سجلت بإسرائيل، مؤخرا، وسط مخاوف من تصاعد العنف.
وبحسب المصادر، فإن إطلاق النار في تل أبيب بدأ داخل أحد المطاعم، فيما لم يجر كشف المزيد من التفاصيل بشأن خلفية الهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جرحى في إطلاق نار بتل أبيب.. والشرطة تطارد المنفذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.