 رابط موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf

رابط موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام نوافيكم بها الآن، حيث مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي قد تم بيانها بشكل مؤخر بعد ان تم الاعلان عن أعداد المقبولين على القبول الموازي هذا العام ليصل عددهم إلى 21 ألف طالب وطالبة على غرار هذا الامر سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخر اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي قد تم الإعلان عنها حيث قد تم الاشارة على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية، على ان يشهد بشكل مؤخر حالة ترقب كبيرة وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي أصبحت حالياً جاهزة للاستعلام عنها بعد ان تم الاعلان مؤخراً على ان نتائج القبول الموازي وغيرها من النتائج ستعلن اون لاين فى جميع المحافظات العراقية، على غرار هذا الامر نستعرض الان امام حضراتكم من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة الممكنة اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان امام حضراتكم خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي اون لاين اون لاين فى جميع المحافظات العراقية اون لاين على النحو التالي:-

شروط القبول الموازي بالعراق