المغرب: 5 آلاف شخص تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح ضد كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان للوزارة، اليوم الخميس، بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6 ملايين و174 ألفا و177 شخصا، مضيفا أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونا و792 ألفا و924 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23 مليونا 267 ألفا و455 شخصا.

وأشار إلى أن 907 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 1066 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا.