روسيا تدرج 228 أستراليا و130 نيوزيلنديا على القائمة السوداء

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه تم إدراج 228 أستراليا على القائمة السوداء، بينهم رئيس الوزراء سكوت موريسون ووزير الدفاع بيتر داتو.
وجاء في البيان: "رداً على (إجراءات كانبيرا) نعلن أنه اعتبارًا من 7 أبريل من هذا العام، تم إدراج أعضاء لجنة الأمن القومي الأسترالي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس التشريعية الإقليمية إلى القائمة السوداء للأشخاص الذين يُمنعون من دخول روسيا".
وأضافت "أنه رداً على العقوبات ضد روسيا من جانب نيوزيلندا، قررت موسكو إدراج 130 نيوزيلندياً، بمن فيهم رئيس الوزراء إلى قائمتها السوداء".
وتابعت الوزارة في بيانها "فيما يتعلق بقيام ولينجتون الرسمية بفرض عقوبات غير مسبوقة أثرت على كبار قادة روسيا وعلى النواب، فانه اعتبارًا من 7 أبريل، تمت إضافة أعضاء الحكومة والبرلمانيين في نيوزيلندا إلى القائمة".
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