الصناعة الجزائرية: لدينا إرادة لتطوير قدراتنا الصناعية وإقامة شراكات عالمية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصناعة الجزائرى أحمد زغدار، إرادة بلاده للعمل أكثر لتطوير وتحديث قدراتها الصناعية وإقامة شراكات متبادلة تقوم على أساس المنفعة مع نقل المعرفة والتدريب وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.





جاء ذلك خلال استقبال زغذار، اليوم الخميس، للسفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة.

وأوضحت وزارة الصناعة الجزائرية، فى بيان، أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية، وسبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والرغبة فى تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة فى مجالات الاستثمار الصناعى.

وتطرق وزير الصناعة، خلال اللقاء، إلى التعاون والشراكة المتواجدة فى شعبة الصناعات الميكانيكية الموجهة للزراعة وآفاق تطويرها، مع أهمية توسيعها إلى الصناعات التحويلية، ورفع حجم الاستثمارات فى قطاعات صناعية أخرى.

كما عرض وزير الصناعة على السفيرة الأمريكية فرص الاستثمار والشراكة التى يوفرها القطاع خاصة فى ظل الإصلاحات التى يتم القيام بها حاليا على المنظومة القانونية للاستثمار التى من شأنها جعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب الآليات القانونية الجديدة التى تخص منح وتسيير العقار الصناعى مع إنشاء الأقطاب الصناعية المتخصصة، معربا عن أمله فى رؤية مشاركة الشركات الأمريكية فى الاستثمار بالجزائر، والاستفادة من المزايا، التى سيقدمها القانون الجديد للاستثمار.

من جهتها، أعربت السفيرة عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين واستعدادها لتوسيع وتعزيز مجالات التعاون بينهما فى الميدان الصناعى، مع تحديد ودراسة الفرص التى يمكن أن تؤدى إلى تجسيد مشاريع ثنائية مثمرة، مشيرة إلى الثقة التى تتميز بها العلاقات بين شركات البلدين بفضل شراكات متوازنة ومتينة.