عاجل- روسيا تعلن إنهاء عضويتها فى مجلس حقوق الإنسان اعتبارا من اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب المندوب الروسى لدى الامم المتحدة، جينادى كوزمين ، أن بلاده قررت اعتبارا من اليوم 7 أبريل إنهاء عضويتها فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الموعد المحدد لذلك.





وقال كوزمين، فى تصريح صحفى، نقلته وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية اليوم الخميس: "إن الجانب الروسى يعتبر القرار، الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا فى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خطوة غير قانونية وذات دوافع سياسية من أجل معاقبة دولة عضو فى الأمم المتحدة ذات سيادة وتنتهج سياسة داخلية وخارجية مستقلة". وأضاف: "أنا مفوض للإعلان بأن الاتحاد الروسى قرر إنهاء عضويته اليوم كعضو فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بشكل مبكر".

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