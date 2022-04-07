لبنان: تعاون وثيق لتطبيق الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى دعم البرنامج الإصلاحى الاقتصادى بقوة والذى تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولى. وشددا على التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما فى ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابى الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج.





جاء ذلك فى بيان تلاه ميقاتى عقب اجتماع ترأسه ميشال عون، مساء اليوم فى قصر بعبدا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامى ووزير المالية يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ورئيس بعثة صندوق النقد الدولى للبنان ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة.

وشدد البيان على إلتزام رئيسى الجمهورية والحكومة الراسخ بالعمل على حل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطد الإطار المؤسساتى، بما يعمل على معالجة أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادى والمالى الكلى، وتوسع شبكة الأمان الاجتماعى للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين خصوصا الفئات الأكثر احتياجا وتنشيط حركة الاستثمار فى البنى التحتية وإعادة الإعمار.

وجدد الرئيسان فى البيان الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولى من اجل اخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافى والحل.

وأكد البيان أن لبنان يعانى من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقدة وغير مسبوقة والى عجز كبير فى الميزان الخارجى وزيادة مضطردة فى الدين العام، مما تسبب بإضعاف النظام المالى وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبنانى تحت وطأة أزمة غير مسبوقة، بالإضافة إضافة الى العوامل الأخرى مثل جائحة كورونا ثم انفجار ميناء بيروت، وأخيرا الازمة الأوكرانية مما أضاف أعباء جديدة على الوضع الاقتصادى والمالى فى لبنان.

وأشار البيان إلى أن الأزمة تتطلب برنامجا اصلاحيا شاملا لمعالجة التحديات المتراكمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى وإرساء قواعد النمو المستدام والقوى.

وأوضح أن الوضع الراهن يقتضى وضع سياسات وإجراء إصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد واعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضى اعترافا صريحا بالخسائر الواقعة فى النظام المالى والموافقة على طرق معالجتها.