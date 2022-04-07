السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عودة السفير السعودي إلى لبنان، مؤكدة على "أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي".
وقالت الخارجية السعودية إن عودة السفير السعودي إلى لبنان، جاءت "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي".
وأضافت أن السعودية "تؤكد على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي، متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه"، وفق ما ذكرت وكالة "واس".
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