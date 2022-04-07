نظام نور يعلن موعد تسجيل طلاب أولى ابتدائي ورياض الأطفال للعام 1444

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عمر شويل - جدة أعلن نظام نور التعليمي في المملكة العربية السعودية، موعد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام ١٤٤٤هـ، إذ لا بد من التسجيل من خلال هذه النظام سواء في المدارس الحكومية المنتشرة في المملكة أو في المدارس الأهلية، وهو من الأنظمة التي استحدثتها وزارة التعليم للتيسير على المواطنين والمقيمين في عمليات تسجيل الطلاب وتوفير جميع الخدمات أونلاين ومنها الاطلاع على المناهج الدراسية والجداول الخاصة بها، بالإضافة إلى أنه مهم للمعلمين والمعلمات والإداريين المنتسبين للوزارة، إذ يتابعون عليه البيانات الخاصة بالوزارة بشأن الإجازات والترقيات وغيرها من الأخبار التي تخصهم.

نظام نور يعلن موعد تسجيل طلاب أولى ابتدائي ورياض الأطفال

وننشر موعد تسجيل طلاب أولى ابتدائي ورياض الأطفال للعام 1444هـ، الذي أعلنه نظام نور التعليمي، والذي من المقرر أن يكون التسجيل في المدارس الحكومية بدءًا من 7 شوال 1443هـ ويستمر خلال العام الدراسي، وبالنسبة للأعمار تكون من ست سنوات أو أقل بنحو ثلاثة أشهر بحد أدنى إلى 11 سنة و5 أشهر بحد أقصى.

ويمكن تسجيل الطلاب المواطنين في المدارس الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم، بدءًا من يوم 16 رمضان 1443هـ، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه 1443 هـ، والأعمار من 6 سنوات أو أقل بثلاثة أشهر بحد أدنى إلى 11 سنة وثلاثة أشهر بحد أعلى.

موعد تسجيل الطلاب في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية

وحدّد نظام نور التّعليمي في السعوديّة، موعد تسجيل الطلاب في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية للعام الدراسي 1443هـ، إذ من المقرر أن يبدأ من يوم 16 رمضان 1443هـ ويستمر حتى انتهاء المقاعد الشاغرة أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17 ربيع الأول 1444، والأعمار من 6 سنوات أو أقل ثلاثة أشهر كحد أدنى إلى 11 سنة وخمسة أشهر كحد أعلى.

أما تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس فيبدأ من يوم 27 ذو القعدة 1443هـ ويستمر حتى اكتمال العدد أو انتهاء فترة التسجل وتقل أعمارهم عن 6 سنوات بنحو 6 أشهر.

وبالنسبة لتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات الوافدين يبدأ من 23 محرم 1444 ويستمر حتى اكتمال العدد أو انتهاء موعد التسجيل في 1 ربيع الألو 1444، ومن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بستة أشهر، كما يمكن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من 28 شوال ويستمر خلال العام الدراسي لمن أكمل 3 سنوات.