تجديد البطاقة الشخصية hukoomi.gov.qa عبر البوابة الإلكترونية لخدمات الحكومة القرية والتي يتم من خلالها إنهاء كافة المعاملات الحكومية الرسمية، وقد أعلنت البوابة الحكومية خطوات وطريقة تجديد البطاقة الشخصية للمواطنين لذين تنتهي صاحبة البطاقة الخاصة والتي يتم الاستفادة منها في التعريف بالذات والخدمات الإلكترونية لمصلحة الجوازات وما إلى ذلك.

تجديد البطاقة الشخصية hukoomi.gov.qa بوابة الخدمات الإلكترونية الحكومية في قطر

يكون على كافة المواطنين الحصول على البطاقة السارية طوال الوقت وغلا يتم التعرض للمسائلة القانونية، حيث يقوم السجل المدني في دولة قطر بالشرط على كل مواطن أن يتوجه إلى النظام الإلكتروني الرقمي في الاستخدام، حيث يتوفر من خلاله كافة الخدمات التي يستخدمها المواطن ليتمكن من الحصول على بطاقة الهوية أو تحديثها.

الخدمات الإلكترونية في مصلحة السجل المدني

أعلنت الحكومة القطرية عن الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية في التعاملات الحكومية فيها، حيث تعتبر الخدمة ن أكثرها سهولة ودقة كما يتم الحرص على صحة كل مواطن والحرص على عدم التكديس لعدم انتشار فيروس كرونا وضياع وقت المتعاملين، لذلك وفرت الوزارة الخدمة الرقمية في التسجيل والتعامل وتحديث البيانات في التعامل مع القطاع الحكومي.

خطوات تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا hukoomi.gov.qa

يقوم المواطن الذي انتهت صلاحية بطاقة الهوية لديه أو توشك على الانتهاء الدخول على البوابة الإلكترونية للسجل المدني القطري . يتم تغيير اللغة إلى اللغة العربية لتسهيل التعامل. يقوم المواطن بتعبئة نموذج الطلب وتسجيل البيانات المطلوبة جميعها. يتم اختيار “تحديث البيانات” بالصفحة الخاصة بذلك. يقوم بمتابعة التسجيل. يجب تسجيل رقم الهاتف عند التسجيل وكذلك البريد الإلكتروني. يختار ايقونة “نعم” لتسلم إيصال التسجيل عبر البريد الإلكتروني. يقوم بتسجيل رقم الهاتف من جدد. يتم تسلم رسالة على الهاتف النقال فيه رسالة نصية. يقوم بالمتابعة. يتم التوجه إلى صفحة تفصيلات الدفع ثم يتم تقديم الطلب.

موعد تجديد بطاقة الهوية الوطنية

تهيب وزارة الداخلية القطرية بالمواطنين ضرورة تحديث بطاقات الهوية فور الانتهاء من صلاحيتها أو مع اقتراب موعد التجديد، ويتم التوجه للبوابة الإلكترونية واتباع الخطوات اللازمة للتسجيل.