الأوروبى لإعادة الإعمار يسجل أعلى أرباح له على الإطلاق خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وكان البنك قد أعلن مؤخرا عن حزمة مرونة اقتصادية بقيمة مليارى يورو لمساعدة أوكرانيا والدول المجاورة المتضررة من العملية العسكرية الروسية، ومع ذلك، سلط الضوء على أنه من المرجح أن يكون للحرب على أوكرانيا تأثير كبير على الأداء المالى لعام 2022.

ويمتلك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية محفظة كبيرة من الاستثمارات وحيازات الأسهم فى أوكرانيا، بالإضافة إلى محافظ فى بيلاروسيا وروسيا.

وعزا البنك، فى بيان اليوم الخميس عبر موقعه الرسمى، النتائج القياسية له للعام الماضى إلى إلى الأداء الممتاز للاستثمارات فى الأسهم عبر مناطق عملياته.

ويستثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى المقام الأول فى القطاع الخاص بهدف دعم التحول إلى اقتصادات السوق، وسجلت استثماراته بالأسهم مكاسب بنحو 30 فى المائة (1.7 مليار يورو)، لتنمو بمعدل ثلاثة أضعاف تقريبا مقارنة بمعيار 2021 لنمو الأسهم فى اقتصادات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وسجلت المكاسب الكبيرة فى استثمارات البنك المتعلقة بالتكنولوجيا، كما ساهم انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة فى حجم الربح، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة مقارنة بنهاية عام 2020، حيث انتعشت الاقتصادات من جائحة كوفيد -19.

وأشار البنك - فى بيانه - إلى أنه فى نهاية عام 2021 كان للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية قاعدة رأسمالية تبلغ 20.3 مليار يورو، ليعمل البنك بشكل جيد بما يتجاوز متطلبات المستوى AAA التى حددتها وكالات التصنيف، على الرغم من العواقب الاقتصادية للحرب.

وأوضح البنك أنه من المحتمل أن يكون لزيادة تكاليف الطاقة والغذاء نتيجة للحرب، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة، تأثيرا على الاقتصادات التى يعمل فيها.

وفى حديثها عن نتائج عام 2021؛ قالت سهى التركى المدير المالى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: "تظهر هذه النتائج المالية القياسية أن البنك يحدث فرقا حقا من خلال استثماراته، ويساعد الشركات على تحويل الاقتصادات وتحسين حياة الناس، تظهر النتائج تعزيزا شاملا للميزانية العمومية وتضع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على أساس مالى قوى للغاية".

وكان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية قد أعلم مؤخرا أنه وصل فى عام 2021 إلى ثانى أعلى حجم أعمال له على الإطلاق بقيمة 10.4 مليار يورو، وهو أقل بقليل من الرقم القياسى الذى تحقق فى عام 2020 عندما كانت استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مدعومة بالإقراض الطارئ فى بداية جائحة كوفيد -19.

وفى عام 2021، ارتفع استثمار القطاع الخاص إلى 76 فى المائة من حجم الأعمال السنوى وبلغت نسبة التمويل الأخضر 51 فى المائة، حيث التزم البنك بمواءمة جميع استثماراته مع اتفاقية باريس للحد من تغير المناخ، وجعل غالبية استثماراته السنوية خضراء بحلول عام 2025، ليحقق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية هذا الهدف قبل أربع سنوات من الموعد المحدد.