المغرب: 80 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، تسجيل 80 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى مليون و163 ألفا و806 حالات.





وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل - التى جرت، عقب إجراء 5875 من الفحوصات الجديدة - بلغ 11 مليونا و320 ألفا و441، منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس من سنة 2020. وأضاف البيان أنه لم تسجل أى وفاة واحدة جديدة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالى فى 16 ألفا و61 حالة، بينما جرى تسجيل 51 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالى حالات التعافى إلى مليون و146 ألفا و993 حالة.

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