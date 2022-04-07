جدة - نرمين السيد - ودعا كوليبا، فى تصريحات صحفية نقلتها شبكة سى.إن.إن. الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، المجتمع الدولى مرة أخرى إلى زيادة الضغط على روسيا، مضيفاً أنه طالما استمرت الحرب فلا يمكن اعتبار العقوبات فعالة بشكل كامل.
وقال كوليبا إن مواقف كل طرف فى المفاوضات الدبلوماسية "ستحدد من خلال نجاحات الجيوش المعنية وتأثير العقوبات المفروضة على روسيا"، مشيراً إلى أن "هذين هما المعياران الرئيسيان اللذان يعززان موقفنا أو موقفهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأوكرانية: نواصل التفاوض مع روسيا لمنع تكرار أحداث «بوتشا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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