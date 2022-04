عاجل تحديث eFootball 2022 v1.0.0 موبايل كونامي تعلن رسميا عن يوم نزول بيس 2022 موبايل

عمر شويل - جدة تحديث eFootball 2022 v1.0.0 موبايل ، بعد طول انتظار وإثارة الجدل حول لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل وعدد من التأجيلات المستمرة في الفترة بين أكتوبر 2021 وهو الموعد الرسمي لنزول التحديث السنوي من كونامي وحتى اليوم. حيث انتهت التأجيلات أمس 6 من أبريل 2022. كما أطلقت كونامي موعد نزول بيس 2022 موبايل بشكل رسمي من خلال صفحتهم الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكذلك موقع كونامي الرسمي عبر شبكة الأنترنت. وسيتضمن هذا التحديث إصدار إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد والايفون وهواتف هواوي. وكذلك لجوالات التي تعمل بنظام ويندوز. ومن خلال الفقرات التالية سوف نعرض سويا اليوم الرسمي للموعد المنتظر لنزول اللعبة. كما سنعرض لكم كيفية تثبيت بيس 2022 موبايل الجديدة من خلال السطور التالية.

انتظر محبي وعشاق إي فوتبول بيس 2022 موبايل هذا الإصدار بفارغ الصبر نظرا لاحتوائه على جرافيك عالي الجودة وإصلاحات الأخطاء التي كانت في الإصدار الحالي 2021. ونشرت أمس كونامي عبر موقعها الرسمي هذه الرسالة باللغة الأنجليزية وتمت الترجمة من موقعكم المفضل ثقفني. وملخص هذه الرسالة أن eFootball PES 2022 mobile متاحة في 14 من أبريل المقبل أي يوم الخميس المقبل. كما أن تم الانتهاء من التطوير والتخلص من جميع المشاكل الحالية لإرضاء عملائهم ومحبيهم منذ نشأة كونامي. وللمزيد من الرسالة التي أطلقتها كونامي يمكنك متابعة الفقرة التالية.

أطلقت كونامي نص هذه الرسالة من موقعهم الرسمي وتنص على ذلك ” سيصدر تحديث eFootball 2022 v1.0.0 موبايل في 14 أبريل 2022. نحن أن نقدم لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم فرصة للاستمتاع بلعبة كرة قدم جديدة بواقعية لا مثيل لها لم يسبق لها مثيل. مع وضع هذا التصميم في الاعتبار ، دخلنا في فترة تطوير لمدة عامين لـتطوير تحديث eFootball 2022 v1.0.0 موبايل. ومع ذلك، فقد ركزنا بشكل كبير على إخراج اللعبة في الوقت المحدد لدرجة أننا فقدنا أهم شيء وهي الجودة. بطبيعة الحال ، قوبلنا بتعليقات نقدية من المعجبين المحبطين بحق. لقد عمل فريق التطوير بجد منذ ذلك الحين لاستعادة ثقة مشجعينا الكرام ، بالإضافة إلى جعل اللعبة أكثر إمتاعًا لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم. كجزء من التزامنا بتحسين اللعبة ، أضفنا أوامر جديدة والعديد من العناصر (الهجومية والدفاعية) السائدة في لعبة كرة القدم الحديثة. لقد أعدنا أيضًا تعديل توازن اللعبة وإصلاح الأخطاء ، لضمان تجربة لعب ممتعة.

“كل هذه التغييرات كانت ممكنة فقط بسبب آرائك القيمة ؛ تعليقات المستخدمين التي جمعناها من استطلاعات الرأي داخل اللعبة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي – “أصواتك الحقيقية”. من بين تلك الأصوات ، كان الكثير منهم يشجعنا على إنشاء أفضل لعبة ممكنة. لقد ألهمنا دفء التعليقات وتمكنا من العمل معًا كفريق واحد ، حتى في خضم الأزمة الصحية العالمية. لهذا نود أن نشكرك من أعماق قلوبنا. على الرغم من مرور 6 أشهر على الإصدار الأولي في سبتمبر الماضي ، نعتقد أننا وصلنا أخيرًا إلى مستوى من الجودة يمكننا الوثوق به. ومن هنا جاء القرار وراء إصدار v1.0.0. كن مطمئنًا ، لا يزال لدينا بعض الوظائف الإضافية التي سيتم تنفيذها في التحديثات المستقبلية ، لذا ترقب المزيد من المعلومات في المستقبل. في غضون ذلك ، نأمل بالتأكيد أن تستمتع بـ تثبيت بيس 2022 موبايل الجديدة”.

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV

There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.

— eFootball (@play_eFootball)