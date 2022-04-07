عاجل- أوكرانيا تطالب روسيا بخفض مستوى العداء للسماح بالحوار

جدة - نرمين السيد - وكان أرستوفيتش، قد صرح فى وقت سابق، بأن القيادة الروسية كانت تتحدث بلغة متعالية فيما يخص المفاوضات، لافتاً إلى أن هذا الأمر لم يكن يمكن قبوله ولن يقبل.
كما أكد أن البنية التحتية لبلاده قد تم تدميرها بسبب الحرب، مضيفاً أن الخسائر الاقتصادية قد وصلت إلى تريليون دولار.
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