اتفاق مبدئى بين لبنان وصندوق النقد للحصول على تمويل يصل لـ3 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - أعلن صندوق النقد الدولى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين (مبدئى) بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التى يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرا مع طلب الحصول على 2،173،9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالى 3 مليارات دولارات أمريكية).





جاء ذلك فى بيان للصندوق اليوم فى ختام زيارة قامت بها بعثة من صندوق النقد الدولى بقيادة إرنستو راميريز ريجو إلى بيروت خلال الفترة من 28 مارس حتى اليوم لمناقشة دعم صندوق النقد الدولى للبنان ولإصلاح السلطات الاقتصادية الشاملة.

وتخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولى والمجلس التنفيذى، بعد تنفيذ جميع الإجراءات التى تم الاتفاق عليها فى الوقت المناسب وتأكيد الشركاء الدوليين للدعم المالى.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم استراتيجية الإصلاح للسلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية وزيادة الاجتماعية والإنفاق على إعادة الإعمار.

ويحتاج الاتفاق إلى استكماله من خلال إعادة الهيكلة الخارجية الدين العام الذى سينتج عنه مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على تحمل الديون وسد فجوات التمويل.