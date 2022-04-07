جاء ذلك فى بيان للصندوق اليوم فى ختام زيارة قامت بها بعثة من صندوق النقد الدولى بقيادة إرنستو راميريز ريجو إلى بيروت خلال الفترة من 28 مارس حتى اليوم لمناقشة دعم صندوق النقد الدولى للبنان ولإصلاح السلطات الاقتصادية الشاملة.
وتخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولى والمجلس التنفيذى، بعد تنفيذ جميع الإجراءات التى تم الاتفاق عليها فى الوقت المناسب وتأكيد الشركاء الدوليين للدعم المالى.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استراتيجية الإصلاح للسلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية وزيادة الاجتماعية والإنفاق على إعادة الإعمار.
ويحتاج الاتفاق إلى استكماله من خلال إعادة الهيكلة الخارجية الدين العام الذى سينتج عنه مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على تحمل الديون وسد فجوات التمويل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاق مبدئى بين لبنان وصندوق النقد للحصول على تمويل يصل لـ3 مليارات دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.