أمين عام الناتو: أعضاء الحلف وافقوا على تعزيز الدعم لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية اليوم عن شتولتنبرج قوله إن أعضاء "الناتو" ناقشوا الخطوات المقبلة فى إطار الأزمة الأوكرانية "بما فى ذلك المساعدة فى الأمن السيبرانى، وتوفير المعدات لمساعدة أوكرانيا فى الحماية من التهديدات الكيماوية والبيولوجية".
وأضاف أن الحلفاء يقدمون مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة المختلفة تعود بعضها للحقبة السوفيتية أو معدات أكثر حداثة.
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