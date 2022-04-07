الصين: اتفاقية أوكوس تستغل الأزمة الأوكرانية وتستخدم ذريعة للحفاظ على الأمن

جدة - نرمين السيد - حثت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على الوفاء بالتزاماتها الدولية وبذل المزيد من الجهود للمساهمة فى السلام والاستقرار الإقليميين.





ودعا تشاو لى جيان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - فى مؤتمر صحفى، حسب ما أوردته وكالة شينخوا الصينية - أمريكا وبريطانيا وأستراليا لمواجهة تطلع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى السلام والتنمية والتعاون ونتائج الفوز المشترك والتخلى عن عقلية الحرب الباردة والألعاب الصفرية.

وقال تشاو إن اتفاقية "أوكوس" تستغل الأزمة الأوكرانية وتستخدم ذريعة الحفاظ على الأمن والاستقرار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفا أن هذا الإجراء لا يزيد فقط من مخاطر الانتشار النووى ويحدث صدمات فى نظام عدم الانتشار النووى الدولى، لكنه يزيد أيضا من سباق التسلح ويقوض السلام والاستقرار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وشدد الدبلوماسى الصينى على أهمية أن تكون دول هذه المنطقة فى حالة تأهب قصوى.

يذكر أن تصريحات جاءت بعد أن قالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا إنها تعمل على أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بموجب الاتفاقية الأمنية الثلاثية الجديدة، والتى تسمى "أوكوس".