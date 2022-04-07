ودعا تشاو لى جيان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - فى مؤتمر صحفى، حسب ما أوردته وكالة شينخوا الصينية - أمريكا وبريطانيا وأستراليا لمواجهة تطلع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى السلام والتنمية والتعاون ونتائج الفوز المشترك والتخلى عن عقلية الحرب الباردة والألعاب الصفرية.
وقال تشاو إن اتفاقية "أوكوس" تستغل الأزمة الأوكرانية وتستخدم ذريعة الحفاظ على الأمن والاستقرار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفا أن هذا الإجراء لا يزيد فقط من مخاطر الانتشار النووى ويحدث صدمات فى نظام عدم الانتشار النووى الدولى، لكنه يزيد أيضا من سباق التسلح ويقوض السلام والاستقرار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وشدد الدبلوماسى الصينى على أهمية أن تكون دول هذه المنطقة فى حالة تأهب قصوى.
يذكر أن تصريحات جاءت بعد أن قالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا إنها تعمل على أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بموجب الاتفاقية الأمنية الثلاثية الجديدة، والتى تسمى "أوكوس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: اتفاقية أوكوس تستغل الأزمة الأوكرانية وتستخدم ذريعة للحفاظ على الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.