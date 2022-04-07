جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، منع 3 شركات طيران روسية من استيراد أجزاء مُصدرة من الولايات المتحدة فى أول تحرك للوزارة لمعاقبة الانتهاكات المزعومة لضوابط التصدير منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.





وقالت شبكة "سى.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، إن هذه الخطوة تنطبق على شركة الطيران الروسية الرائدة "إيروفلوت" إلى جانب شركتى "ازور آير" و" أوتير"، واصفة إياها بأنها محاولة لعزل شركات الطيران عن الاقتصاد العالمى. يأتى هذا فى أعقاب العقوبات الأمريكية التى تم الإعلان عنها الأربعاء ضد اثنين من أكبر البنوك الروسية بعد أسابيع من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التجارة الأمريكية: منع 3 شركات طيران روسية من استيراد قطع الغيار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.