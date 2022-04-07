وقال المتحدث الصحفى للكرملين دميترى بيسكوف بهذا الشأن:" لقد ناقش الرئيس بوتين مع مجلس الأمن الروسى العملية الخاصة فى أوكرانيا وسير المفاوضات الروسية الأوكرانية وإمكانية تنظيم لقاء مع زيلينسكى".
وأضاف: جرى التأكيد فى الاجتماع أيضا على الحاجة إلى رد فعل مضاد لأعمال التخريب المعلوماتية وغيرها من قبل الجانب الأوكرانى، كما كان الحال فى مدينة بوتشا.
وأشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيسا مجلسى البرلمان فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميترى ميدفيديف وسكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، ووزراء الداخلية ، فلاديمير كولوكولتسيف، والخارجية سيرجى لافروف، والدفاع سيرجى شويجو، وعدد من قادة ورؤساء الإدارات الأمنية الروسية فى الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومى الروسى العملية العسكرية فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.