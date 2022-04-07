بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومى الروسى العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ناقش اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس الأمن القومى الروسى مسار العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا وعملية المفاوضات بين موسكو وكييف.





وقال المتحدث الصحفى للكرملين دميترى بيسكوف بهذا الشأن:" لقد ناقش الرئيس بوتين مع مجلس الأمن الروسى العملية الخاصة فى أوكرانيا وسير المفاوضات الروسية الأوكرانية وإمكانية تنظيم لقاء مع زيلينسكى".

وأضاف: جرى التأكيد فى الاجتماع أيضا على الحاجة إلى رد فعل مضاد لأعمال التخريب المعلوماتية وغيرها من قبل الجانب الأوكرانى، كما كان الحال فى مدينة بوتشا.

وأشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيسا مجلسى البرلمان فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميترى ميدفيديف وسكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، ووزراء الداخلية ، فلاديمير كولوكولتسيف، والخارجية سيرجى لافروف، والدفاع سيرجى شويجو، وعدد من قادة ورؤساء الإدارات الأمنية الروسية فى الدولة.