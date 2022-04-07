عون :تقرير الامم المتحدة لم يعكس الواقع اللبناني

دوت الخليج :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون"إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1701 الذي تمت مناقشته قبل أيام في نيويورك في اطار الإحاطة الدورية، لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان على مختلف الصعد جراء وجود نحو 5ر1 مليون نازح سوري على أراضيه".

ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية فان عون ابلغ الموقف الى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا رونيسكا خلال اجتماع عقداه اليوم في بيروت".

وقال عون" ان لبنان كان يأمل ان يركز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة على تداعيات النزوح السوري الى لبنان لاسيما وان الأمين العام للأمم المتحدة زار بيروت وعاين عن كثب واقع النزوح السوري واستمع الى وجهات نظر المسؤولين اللبنانيين في هذا الصدد".

ووفق بيان الرئاسة اللبنانية فإن"رونيسكا اطلعت الرئيس عون على المداولات التي جرت في مجلس الامن خلال الإحاطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1701، والملاحظات التي ابداها أعضاء المجلس حول الوضع في لبنان والاستحقاقات المرتقبة والعلاقة بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب، اضافة الى وضعته في صورة اللقاءات التي عقدتها مع عدد من المسؤولين العرب والأجانب على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة".

--(بترا)