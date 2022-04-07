الترجي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة وفاق سطيف

يواجه فاروق بن مصطفى حارس مرمى الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم غيابا طويلا عن الملاعب يستمر حتى نهاية الموسم الحالي، بسبب إصابته بالتواء في الركبة وقطع في الرباط الصليبي.

وقال الترجي إن بن مصطفى تعرض للإصابة في المباراة التي خسرها الفريق 2-1 أمام حمام الأنف المتعثر بالجولة 12 من الدوري التونسي الأربعاء. ونقلت رويترز عن النادي التونسي إن حارس المرمى سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة. ويتصدر الترجي الترتيب في المجموعة الأولى بالدوري التونسي برصيد 21 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن اتحاد بنقردان الثاني. وكان الترجي تجاوز دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا وسيواجه وفاق سطيف الجزائري في دور الثمانية للمسابقة.

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