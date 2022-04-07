لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf جميع الاقسام برقم الامتحاني

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 ، ظهر أن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 من أكثر الكلمات البحثية على محركات البحث، حيث يرغب عدد كبير جدا من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في كافة المحافظات العراقية المختلفة في معرفة رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي، حتى يتمكنوا من الاستفسار عن نتائجهم دون الذهاب إلى المدارس، حيث أتم كل الطلاب امتحاناتهم لفترة طويلة وهم الآن ينتظرون في حالة من القلق بشأن نتائجهم حيث يريدون أن يطمئنوا على النتائج التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم العراقية والتي أكدت أنها تقوم بتصحيح أوراق امتحانات الطلاب وفقا لضوابط، وبمجرد الانتهاء من التصحيح سيتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني.

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

يرغب الطلاب والطالبات في معرفة نتائج قبولهم الموازي بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية إنها انتهت من رفع النتائج للطلاب على مستوى كافة المحافظات العراقية على المنصة السمية الخاصة بهم وليتمكنوا من الاستعلام عن النتائج في يجب أن يتبعوا جميع الخطوات التالية:

الوصول الي موقع وزارة التربية والتعليم العراقي.

يتم اختيار نتائج القبول الموازي من الموقع.

يقوم الطالب بتسجيل كافة البيانات المطلوبة منه سواء رقم الامتحان أو الاسم.

الضغط على كلمة الاستعلام لعرض نتائج الطلاب على شكل ملف PDF.

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99.

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.

مصاريف الجامعات العراقية

نتابع مع حضراتكم الان مصاريف الجامعات العراقية فى كافة التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي الطب العام او طب الاسنان او كلية الصيدلة او الهندسة ان كانت هندسة نفطية او معمارية او جميع اقسام الهندسة التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث قد اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على نشر مصاريف الجامعات العراقية على النحو التالي:-