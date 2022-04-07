نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام بنك الراجحي في رمضان 2022 ورابط موقع مصرف الراجحي alrajhibank في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عملاء البنك عن دوام بنك الراجحي في رمضان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع بدء شهر رمضان المُبارك ورغبة الكثيرين من الأشخاص سوءا المقيمين أو المواطنين في إنجاز المهام الخاصة بهم في البنك مما يدفعهم للاطلاع على المواعيد الخاصة بالدوام سواء بدءه أو نهايته، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

دوام بنك الراجحي في رمضان

يبدأ دوام بنك الراجحي في رمضان المُبارك في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويظل حتى الساعة الرابعة عصرًا، فتلك المواعيد مُقرر من قبل البنك المركزي السعودي، ولكن المراكز الخاصة بالحوالات يبدأ الدوام بالنسبة لهم في تمام الساعة 9:30 صباحًا ويستمر حتى الساعة 5:30 مساءً.

تسجيل دخول مصرف الراجحي

يُمكنك تسجيل الدخول لمصرف الراجحي عن طريق اتباع الآتي:

الانتقال مباشرة إلى رابط موقع الراجحي المباشر.

النقر على خانة المباشر ثم أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

النقر على خانة تسجيل الدخول لكي تتمكن من الحصول على أي خدمة من ضمن خدماتها.

إجازة بنك الراجحي بعد شهر رمضان

أن الإجازة الخاصة بالبنك الراجحي في السعودية ستبدأ يوم 27 رمضان الموافق يوم الخميس 28 أبريل، وسوف تستمر تلك الإجازة حتى الأحد 7 شعبان في جميع فروع البنك في المملكة العربية السعودية ولكن هناك فروع خاصة بالمعتمرين الموجودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة يستمر العمل بها لتوفير الخدمات لهم بكل سهولة.

طرق التواصل مع بنك الراجحي

يُمكنك التواصل مع بنك الراجحي عن طريق ما يلي:

التواصل عبر الرقم الهاتف الخاص ببنك الراجحي وهو 920003344

يُمكنك زيارة الموقع الرسمي الخاص بالبنك الراجحي أو التواصل عبر الصفحة الرسمية عبر تويتر.

رابط موقع بنك الراجحي alrajhibank

بنك الراجحي في السعودية يُمكنك التوجه مباشرة إلى الرابط الرسمي الخاص بالبنك alrajhibank واتباع كافة التعليمات الخاصة بالدخول، ولكي تتمكن من الحصول على جميع الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها البنك لجميع عملاءه سواء المواطنين أو المقيمين أيضًا إلى جانب التعرف على كافة المواعيد الخاصة بدوام البنك أو أيام العطلة الرسمية له، فكل تلك المواعيد متوفرة عبر الحساب الرسمي للبنك عبر جوجل.