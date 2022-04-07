استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام PDF

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نعمل الآن على طرحها وشرح طريقة اجراء الاستعلام عليها دون الحاجة تماماً الى الذهاب الى المدارس من اجل الاستعلام عنها أو استخراجها بعد الاشارة الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح النتائج بعد الانتهاء من سير عمليات الرصد ورفع نتائج الطلاب اون لاين

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

تتزايد مؤشرات مؤشرات البحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور على اجراء الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي، حيث تم الانتهاء رسمياً من رفع نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات الرسمية بعدما تقدم نحو 30 ألف طالب وطالبة على طلبات القبول الموازي واعلان قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة ورفع نتائج المقبولين على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمية، على غرار هذا الامر نستعرض ونقدم امام حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام الصحيحة عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية اون لاين على نحو الكتروني من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع وننقل أمام حضراتكم خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تسجيل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم نتائج القبول الموازي معلنة على الفور على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ننقل لكم الان ضوابط وشروط القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث تزايدت الى معدل كبير وملحوظ حدة بحث الطلاب والطالبات وراء معرفة ماهي الشروط المطلوبة للقبول الموازي على مستوي اي تخصص جاء امام الطلاب بعد ان تم الاعلان مؤخراً عن معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية التي جاتء على النحو التالي:-

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.30

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

مصاريف الجامعات العراقية