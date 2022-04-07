نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام PDF في المقال التالي
استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نعمل الآن على طرحها وشرح طريقة اجراء الاستعلام عليها دون الحاجة تماماً الى الذهاب الى المدارس من اجل الاستعلام عنها أو استخراجها بعد الاشارة الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح النتائج بعد الانتهاء من سير عمليات الرصد ورفع نتائج الطلاب اون لاين
استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
تتزايد مؤشرات مؤشرات البحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور على اجراء الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي، حيث تم الانتهاء رسمياً من رفع نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات الرسمية بعدما تقدم نحو 30 ألف طالب وطالبة على طلبات القبول الموازي واعلان قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة ورفع نتائج المقبولين على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمية، على غرار هذا الامر نستعرض ونقدم امام حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام الصحيحة عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية اون لاين على نحو الكتروني من خلال الفقرة التالية من هذا المقال
خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع وننقل أمام حضراتكم خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تسجيل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم نتائج القبول الموازي معلنة على الفور على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
ننقل لكم الان ضوابط وشروط القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث تزايدت الى معدل كبير وملحوظ حدة بحث الطلاب والطالبات وراء معرفة ماهي الشروط المطلوبة للقبول الموازي على مستوي اي تخصص جاء امام الطلاب بعد ان تم الاعلان مؤخراً عن معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية التي جاتء على النحو التالي:-
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.30
- ١٤_ طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ طب ديالى : 98.50
- ١٦_ طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ طب كركوك : 98.50
- ١٩_ طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98.0
مصاريف الجامعات العراقية
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.
- كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.
- كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.
- التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.
- كلية القانون 600.000 دينار عراقي.
- الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.
- الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.
- المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.
- المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.
- بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.
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