نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للفصل الثاني، فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط في المقال التالي

عمر شويل - جدة فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط، يعتبر فضاء الأولياء هي أهم ما يبحث عنه الكثير من المواطنين في الجزائر وأولياء الأمور لمعرفة حيز الوالدين واستخراج النقاط، يمكن كشف النقاط من خلال الرابط الرسمي الذي وضعته وزارة التربية الجزائرية وهو tharwa.education.gov.dz، وذلك لاستخراج النقاط الخاصة بالأطفال في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما يمكنهم أيضا فتح حساب جديد ومعرفة النقاط بالنسبة لغير مسجلين سابقا، أما من لديهم حساب مسبق يتم الدخول على الموقع وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ومعرفة النقاط، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم مساحة الوالدين لاستخراج النقاط وكيفية التعرف على الخدمات المتاحة على موقع وزارة التربية الجزائرية.

تكشف نقاط Guardians Space

Espace Parents 2022 عن طريق هذا البرنامج يتم معرفة واحتساب النقاط من قبل المواطنين في الجزائر، وتتم معرفة النقاط بعد الانتهاء من التصحيح من قبل المعلمين والتأكد أيضا من صحة الدرجات لكل طالب واستخراج النقاط وذلك عن طريق مساحة الوالدين لاستخراج النقاط.

مساحة الوالدين لاستخراج النقاط

لمعرفة واستخراج النقاط من قبل أولياء الأمور يجب التسجيل أولا على الموقع الرسمي وذلك عن طريق برنامج Espace Parents

وتتم عملية الاستعلام من قبل المسجلين مسبقا أما الغير مسجلين يجب اتباع الخطوات التالية لتتم عملية التسجيل واستخراج النقاط وهي:

الدخول على الموقع الرسمي المخصص من قبل وزارة التربية الجزائرية وهو tharwa.education.gov.dz

ثم يتم الضغط على التسجيل الجديد من الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم يتم ادخال المعلومات المطلوبة الخاصة بالطالب.

كذلك ادخال البيانات المتعلقة بالمدرسة والاسم وتاريخ الميلاد للطالب.

ثم يتم عرض نتائج الفصل الدراسي الأول أو الثاني للطلاب من قبل المدرس الخاص بالطالب وعرض النتائج.

ثم يتمكن المعلم بعرض درجات الطالب ويمكن طباعة ورقة النتائج.

فقدت كلمة مرور موقع الفضاء الأصل

في حالة فقدان كلمة المرور للموقع يتم استرجاعها بكل سهولة عن طريق الدخول على الموقع وإرسال رسالة نصية على البريد الالكتروني الخاص بالمعلم وذلك عند الضغط على نسيت كلمة المرور، ثم يتم الدخول على البريد الالكتروني والدخول على رابط خاص بإعادة تعيين كلمة المرور ويكون متاح له استخراج النقاط والدرجات للطالب مرة أخرى.