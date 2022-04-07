عاجل- تصريح جديد من لافروف بشأن القرم ودونباس

جدة - نرمين السيد - قال لافروف، إن كييف قدمت مسودة اتفاق جديدة لموسكو، معتبرا أن مقترح أوكرانيا بمناقشة وضع القرم ودونباس فى اجتماع بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، "غير مقبول".
وأكد أن بلاده "ستواصل المحادثات مع أوكرانيا، بناء على مسودة اتفاق روسية"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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