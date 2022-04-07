التشيك تعلن منح تأشيرات لـ 269 ألف لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية التشيكية اليوم الخميس، أن البلاد أصدرت نحو 269 ألف تأشيرة خاصة للاجئين الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.





وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو "براج الدولى" - أن تدفق اللاجئين على جمهورية التشيك شهد تراجعا خلال الأسبوعين الماضيين، لافتة إلى أنها أصدرت أمس الأربعاء نحو 3 آلاف تأشيرة للاجئين الأوكرانيين، وهو أقل بنحو 500 تأشيرة عن نفس اليوم من الأسبوع الماضى. يذكر أن العاصمة التشيكية "براج" تظل أكثر المقاصد التى يقبل عليها اللاجئون، حيث يبلغ عدد اللاجئين الحاملين لتأشيرات خاصة بالمدينة أكثر من 64 ألف لاجيء.

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