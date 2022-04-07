عاجل- الغلاء يضرب أمريكا.. وتوقعات بالأسوأ

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، "لو كنت تعتقد أن دفع 10 دولار مقابل رطل من لحم الخنزير المقدد أو 6 دولارات مقابل رطل من الزبدة أمر سئ، فهذا على وشك أن يصبح أكثر تكلفة".

وأضافت، أن المستهلك سيدفع قريبا أموالا أكثر مقابل كل شىء يتعلق بتناول الطعام سواء داخل المنزل أو فى الخارج، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وبحسب خدمة الأبحاث الاقتصادية بوزارة الزراعة الأمريكية، فهناك توقعات بارتفاع ما بين 4.5% إلى 5% فى أسعار الغذاء هذا العام. وأشار التقرير إلى أن تناول الطعام بالخارج سيشهد أعلى زيادات ما بين 5.5% إلى 6.5%.

وكانت لحوم الأبقار والعجول صاحبة أكبر نسبة ارتفاع، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار لحوم الأبقار بالجملة ما بين 4 إلى 7%.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار البقالة أيضا ما بين 3 إلى 4% فى الأشهر المقبلة، وهذا فى صدارة العديد من الزيادات الأخرى التى واجهها المستهلكين فى الأشهر العديدة الماضية.

