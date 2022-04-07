روسيا: مقترح أوكرانيا بمناقشة القرم ودونباس غير مقبول

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، إن كييف قدمت مسودة اتفاق جديد لموسكو، الأربعاء، معتبرا أن مقترح أوكرانيا بمناقشة وضع القرم ودونباس في اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "غير مقبول".
وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده "ستواصل المحادثات مع أوكرانيا، بناء على مسودة اتفاق روسية".
واتهم لافروف أوكرانيا بـ"السعي إلى تقويض المفاوضات"، معتبرا أن "واشنطن تحرض زيلينسكي على مواصلة القتال".
والثلاثاء، وقع زيلينسكي، مرسوما بتشكيل وفد للمفاوضات مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية، بعد تصريحات كبير المفاوضين مع روسيا أن موسكو وافقت "شفهيا" على مقترحات كييف الرئيسية، مما عزز الآمال بإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب.
وقال كبير المفاوضين، ديفيد أراخاميا، في تصريحات صحفية، إن أي لقاء محتمل بين الرئيس الأوكراني ونظيره الروسي، سيعقد "على الأرجح" في تركيا.
وأضاف: "قدم الاتحاد الروسي ردا رسميا إيجابيا على جميع المواقف، باستثناء قضية شبه جزيرة القرم"، ولفت إلى أنه ليس هناك من "تأكيد رسمي مكتوب"، لكن الجانب الروسي أعرب عن ذلك "شفهيا".
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