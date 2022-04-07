وفاة مؤلف قصص المانغا الياباني الشهير فوجيكو إيه فوجيو

أعلن في اليابان، اليوم الخميس، عن وفاة المؤلف الياباني فوجيكو إيه فوجيو، مبتكر شخصيتي قصص المانغا الشهيرتين لدى الأطفال اليابانيين النينجا هاتوري كون والشبح كيو تارو و"البائع الضاحك"، وذلك عن عمر يناهز 88 عاما.

ووفقا لتلفزيون "تي بي إس" ووكالة "كيودو" للأنباء، فقد عثر على الفنان، واسمه الحقيقي موتو أبيكو، فاقدا للوعي في منزله بالقرب من طوكيو، وأكدت الشرطة وفاته.

ونشأت صداقة بين أبيكو المولود عام 1934 وهيروشي فوجيموتو الذي رسم لاحقاً مغامرات القط الروبوت الشهير عالمياً "دورايمون" المعروف عربياً باسم "عبقور"، كما أفادت وكالة فرانس برس.

وبحسب الوكالة الفرنسية، بدأ الفنانان الشابان التعاون تحت الاسم المستعار "فوجيكو فوجيو"، وأقاما في شقة بطوكيو مع عدد من أبرز رسامي قصص المانغا المصورة، ومنهم أوسامو تيزوكا، الذي يعتبر الأب الحقيقي لفن المانغا الحديث.

ومن أول أعمال الثنائي فوجيكو فوجيو مغامرات كيو تارو، وهو شبح صغير يعيش مع عائلة من البشر.

وحقق المسلسل نجاحاً في اليابان وخارجها، وعُرض فيلم رسوم متحركة مقتبس منه في الولايات المتحدة، بحسب فرانس برس.

كذلك عمل موتو أبيكو منفرداً وابتكر عدداً من شخصيات المانغا ومنها مغامرات النينجا هاتوري كون.