عاجل- فرنسا تستدعى السفير الروسى بسبب بوتشا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، "مقابل التغريدة غير اللائقة والمستفزة التى نشرتها السفارة الروسية لدى فرنسا بشأن الفظائع المرتبكة فى بوتشا، قررتُ استدعاء السفير الروسى إلى وزارة الخارجية هذا الصباح".

وكان الوزير يتحدث عن تغريدة تضمنت عبارة "موقع تصوير" فى حين أن موسكو تندّد بـ"فبركة" مشاهد جثث منتشرة فى شوارع.