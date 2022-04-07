عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ 495 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و166 ألفا و970 حالة، موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 80.2 مليون حالة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ983 ألفا و817 حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ660 ألفا و980 حالة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 521 ألفا و530 حالة.