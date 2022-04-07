إسبانيا: انضمام أوكرانيا للناتو غير مطروح حاليا

جدة - نرمين السيد - وأعرب ألباريس، فى تصريحات صحفية لقناة "سكاى نيوز" البريطانية، عن دعم بلاده لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، مؤكدا أن لها مكان داخل العائلة الأوروبية.
يُشار إلى أن أحد مطالب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قبل إطلاق عمليته العسكرية فى أوكرانيا كان إلغاء خطة انضمام أوكرانيا لحلف "ناتو" إلى أجل غير مسمى.
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