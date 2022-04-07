روسيا: نشهد حربا اقتصادية ونواجه تحديات تاريخية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إن روسيا تشهد حربا اقتصادية وتواجه تحديات تاريخية، مؤكدا أن تكييف الاقتصاد الروسى مع الواقع الجديد يعتمد على التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس الدوما.





وأضاف ميشوستين - خلال تقديمه تقريرا حكوميا فى مجلس النواب الروسى "الدوما"، وفقا لقناة "روسيا اليوم": أن الحكومة والبرلمان الروسيين يواجهان تحديات ومهمات تاريخية، مقرا بأنه يتفهم كيف ينتظر الجميع حاليا الحكومة الروسية لتقييم الوضع الحالى. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم تصميم وتنفيذ نموذج إدارى جديد، مما جعل من الممكن تنسيق الإجراءات، والاستجابة السريعة للتحديات، وإعداد القرارات اللازمة لتحديث المشاريع الوطنية وبرامج الدولة، وتطوير مبادرات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والجمع بين كل هذه الإجراءات لتحقيق الأهداف الوطنية فى خطة موحدة.

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