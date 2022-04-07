جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية واصلت توجيه ضربات إلى مرافق البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، مضيفا أن سلاح الجو الروسى قصف خلال الليل الماضى 29 هدفا عسكريا، منها مركزا قيادة ورادار إضاءة وتوجيه خاص بمنظومة "إس-300" وسبع بطاريات مدفعية ومستودع للأسلحة والذخيرة الصاروخية والمدفعية، بالإضافة إلى 10 مواقع حصينة وتجمعات للآليات القتالية.
وتابع أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة، بينما واصلت قوات دونيتسك تقدمها و"أكملت تطهير بلدة سلادكويه من القوميين".
ووفقا لكوناشينكوف، خسرت القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أراضى هذا البلد 125 طائرة و93 مروحية و413 طائرة مسيرة و227 منظومة صاروخية للدفاع الجوى و1987 دبابة ومدرعة و218 راجمة صواريخ و866 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1894 مركبة عسكرية خاصة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.