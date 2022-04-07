عاجل.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية واصلت توجيه ضربات إلى مرافق البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، مضيفا أن سلاح الجو الروسى قصف خلال الليل الماضى 29 هدفا عسكريا، منها مركزا قيادة ورادار إضاءة وتوجيه خاص بمنظومة "إس-300" وسبع بطاريات مدفعية ومستودع للأسلحة والذخيرة الصاروخية والمدفعية، بالإضافة إلى 10 مواقع حصينة وتجمعات للآليات القتالية.

وتابع أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة، بينما واصلت قوات دونيتسك تقدمها و"أكملت تطهير بلدة سلادكويه من القوميين".

ووفقا لكوناشينكوف، خسرت القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أراضى هذا البلد 125 طائرة و93 مروحية و413 طائرة مسيرة و227 منظومة صاروخية للدفاع الجوى و1987 دبابة ومدرعة و218 راجمة صواريخ و866 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1894 مركبة عسكرية خاصة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.