كوريا الجنوبية والسويد وفنلندا يبحثون تعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الكورى الجنوبى جونغ وى-يونغ، مع نظيرتيه السويدية"آن ليند" والفنلندية "بيكا هافيستو" فى بروكسل حول العلاقات الثنائية والحرب فى أوكرانيا وشؤون شبه الجزيرة الكورية.





جاء ذلك خلال لقائهما على هامش حضور اجتماع وزراء خارجية منظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو)، ببروكسل، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، حيث اتفق مع وزيرة الخارجية السويدية على توسيع التعاون الجوهرى ليشمل مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات الناشئة.

كما اتفق خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الفنلندية على مواصلة توسيع الشراكات فى قطاع الشركات الناشئة وصناعة الدفاع والقطاع البيئى.

ومن جهتها أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية عن أملها فى الإطلاق المبكر لخدمات الطيران المباشر بين هلسنكى ومدينة بوسان الساحلية فى كوريا الجنوبية، والتى تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19.