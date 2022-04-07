الصين: بيع أمريكا أسلحة إلى تايون عمل خاطئ ولعب بالنار

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصينى ما شياو قوانغ، إنه يجب على الولايات المتحدة فورا تصحيح عملها الخاطئ المتمثل فى بيع الأسلحة إلى تايوان والتوقف عن اللعب بالنار فى القضايا المتعلقة مع تايوان.





وأوضح المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان، فى بيان ردا على قرار الوزارة الأمريكية المعنية ببيع أسلحة إلى تايوان قيمتها حوالى 95 مليون دولار أمريكى، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، اليوم الخميس، أن بيع الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة بيان 17 أغسطس. وأضاف أن التحركات الاستفزازية من جانب سلطة الحزب الديمقراطى التقدمى للسعى إلى "استقلال تايوان"، بالتواطؤ مع القوى الخارجية لن يؤدى إلا إلى دفع أبناء الوطن فى تايوان إلى هاوية المعاناة بشكل تدريجى.

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