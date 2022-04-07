روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا و287 وفاة خلال آخر 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا فى بيانه اليومى، حسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، اليوم الخميس، بارتفاع تراكمى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 370 ألفا و889 حالة وفاة بعد تسجيل 287 حالة جديدة أمس.

وأضاف أن عدد المتعافين من عدوى كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 35 ألفا و304 أشخاص، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس فى البلاد إلى 17 مليونا و105 آلاف و946 حالة تعافى.