جدة - نرمين السيد - وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا فى بيانه اليومى، حسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، اليوم الخميس، بارتفاع تراكمى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 370 ألفا و889 حالة وفاة بعد تسجيل 287 حالة جديدة أمس.
وأضاف أن عدد المتعافين من عدوى كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 35 ألفا و304 أشخاص، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس فى البلاد إلى 17 مليونا و105 آلاف و946 حالة تعافى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا و287 وفاة خلال آخر 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.