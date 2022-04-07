الرئيس الأوكرانى يوجه نداء عاجلا للغرب

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى فى خطاب مصور، اليوم الخميس، إنه سيواصل المطالبة بحظر البنوك الروسية تماما من التعامل مع النظام المالى الدولى، وشكا من أن تقاعس الغرب يودى بحياة الأوكرانيين، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية، كانت قد اقترحت مؤخرًا على دول الاتحاد الأوروبى تشديد العقوبات على روسيا، من خلال وقف مشترياتها من الفحم الروسى.