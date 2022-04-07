وزير الخارجية الصينى لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق فى إقامة دولتها

جدة - نرمين السيد - أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانغ يى، أن الجمود الذى طال أمده لعملية السلام الاسرائيلية - الفلسطينية ليس فى مصلحة جميع الأطراف، مشددا فى ذات الوقت على حق فلسطين المشروع فى إقامة دولتها المستقلة.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية الصينى، مع رئيس الوزراء المناوب وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، وأعرب وانغ عن سعادة بلاده برؤية إسرائيل تؤسس وتطور علاقات ودية طبيعية مع دول المنطقة، مشيرا إلى أنه نهج ينبغى أن يكون جزءا من المصالحة الشاملة فى الشرق الأوسط.

وأكد وانغ أن بلاده تدعم فلسطين وإسرائيل فى استئناف محادثات السلام فى أقرب وقت ممكن على أساس حل الدولتين، وتأمل أن يتمكن الجانبان من العيش فى وئام، مشيرا إلى أن الأمن المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن حقيقى ومستدام.

فيما أكد لبيد إن إسرائيل ملتزمة بتحسين علاقاتها مع فلسطين.

وحول الأزمة الأوكرانية، أكد وزير الخارجية الصينى أنه من أجل وقف إطلاق النار يجب ألا يكون هناك المزيد من التحركات التى تضيف وقودا إلى النار؛ وأنه من أجل تحقيق السلام يجب ألا تكون هناك ضغوط قصوى، ويجب أن يكون الحوار والتفاوض هما الاتجاه الصحيح الذى تدعمه جميع الأطراف.

وحول العلاقات الثنائية، أعرب وزير الخارجية الصينى عن استعداد بلاده للعمل مع إسرائيل لافساح المجال كاملا للتكامل الاقتصادى بين البلدين، ودفع العلاقات الثنائية قدما، حيث تم الاتفاق على تسريع التفاوض والتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة، من أجل رفع التوقعات الإيجابية للاقتصاد العالمى وإرسال إشارات إيجابية لهذا الاقتصاد.

من جانبه، أكد لبيد أن اسرائيل تلتزم دائما بمبدأ صين واحدة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية، مشيرا إلى أن هذا الموقف لم يتغير قط وأصبح أساسا هاما لعلاقاتها مع الصين.