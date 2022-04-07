رفع أسعار الوقود يثير جدلا فى باراجواى.. وتهديدات بخروج احتجاجات

جدة - نرمين السيد - وأعربت نقابات النقل عن عدم ارتياحها بعد أن وافق مجلس الشيوخ على مبادرة لإنشاء صندوق استقرار أسعار الوقود.
ووفقا لصحيفة "التيمبو" التشيلية، حصل الاقتراح على موافقة أعضاء مجلس الشيوخ بعد أن أعطى الكونجرس حرية التصرف فى 24 مارس لمشروع مع "تدابير مؤقتة" بحيث تبيع شركة النفط الباراجوية (Petropar) المملوكة للدولة بأسعار تفضيلية اثنين من الوقود الأكثر استهلاكًا من قبل القطاعات الإنتاجية.
وقال دييجو بوجارين، الأمين العام للنقابة الوطنية والدولية لعمال نقل البضائع، "لقد قررنا الذهاب إلى مظاهرة مرة أخرى بسبب هذا العار". فيما قال رئيس اتحاد سائقى الشاحنات فى باراجواى، أنجيل زاراشو، "نشعر بالخيانة مرة أخرى"، مشيرًا إلى أنهم فى "خلاف تام" مع منصب مجلس الشيوخ.
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