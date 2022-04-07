أمريكا تؤكد أن روسيا تجهز لعملية عسكرية موسعة بشرق أوكرانيا

ومن جانبه، قال وزير العدل الأمريكى ميريك جارلاند: "نقوم بملاحقة من يساعدون النظام الروسى فى أوكرانيا ومصادرة أموالهم .. وأن وزارة العدل الأمريكية تمكنت بالتعاون مع شركائها الدوليين من تعطيل روبوت أنشأته قرصنة روسية (ساند ورم) تابعة للمخابرات الروسية .. بالإضافة إلى مصادرة سوق هايدراك ، وهو أكبر سوق على الشبكة العنكبوتية السوداء".
وأضاف أنه يسعون لتعطيل عمل وكالة تسيطر عليها الاستخبارات الروسية .. كما اتهمت الوزارة رجل أعمال روسى يدعى قسطنطين مالوفيف بانتهاك العقوبات ومحاولة التهرب من العقوبات السابقة الناتجة عن ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.
وفى سياق آخر، بثت القناة مقاطع فيديو نشرتها القوات المسلحة الأوكرانية لخنادق وتحصينات بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بنتها القوات الروسية فى منطقة الغابة الحمراء وهى المنطقة الأكثر تلوثًا بالإشعاعات حول تشيرنوبل.
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