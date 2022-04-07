ارتفاع الأسعار يشعل موجة غضب فى بيرو

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات بيرو، استمرار الاحتجاجات فى البلاد بسبب ارتفاع الأسعار، الأمر الذى أسفر عن اندلاع حالة من العنف والاشتباكات أسفرت عن وفاة أحد المحتجين وإصابة أكثر من 20 شخصا.





وبحسب صحيفة "خيستيون" البيروفية، أثر ارتفاع الأسعار على 11 مليون بيروفى لأكثر من 15 ساعة وكان من الممكن أن يتسبب فى خسائر تقدر بحوالى 270 مليون دولار.

ونظمت مجموعات مختلفة من المواطنين مسيرات فى العديد من المناطق شملت أعمال تخريب فى وسط العاصمة البيروفية، حيث تعرضت العديد من المبانى العامة للهجوم ونهب سوبر ماركت.

من جانبها، حاولت الشرطة السيطرة على خطر نشوب الحرائق وحاولت دون جدوى الحوار مع المتظاهرين لوقف العنف.

وأعلنت وزارة الداخلية عن إصابة نحو 25 عنصرا من وحدة الخدمات الخاصة بالشرطة جراء الاشتباكات مع المتظاهرين.