عاجل- النمسا.. إجراء دبلوماسى جديد ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس - أن الدبلوماسيين الأربعة مطالبون بمغادرة البلاد بحلول 12 أبريل الجارى على أبعد تقدير.

وأضاف البيان أن ثلاثة من الدبلوماسيين يعملون بالسفارة الروسية فى فيينا، والآخر موظف فى القنصلية الروسية فى سالزبورج.