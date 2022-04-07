عاجل- النمسا.. إجراء دبلوماسى جديد ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس - أن الدبلوماسيين الأربعة مطالبون بمغادرة البلاد بحلول 12 أبريل الجارى على أبعد تقدير.
وأضاف البيان أن ثلاثة من الدبلوماسيين يعملون بالسفارة الروسية فى فيينا، والآخر موظف فى القنصلية الروسية فى سالزبورج.
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