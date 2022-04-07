البنتاجون: بوتين لم يحقق شيئا من أهدافه فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال كيربى - إن "الأوكرانيين يمكنهم الفوز بالحرب بالنظر إلى ما فعله بوتين حتى الآن".. موضحا أن روسيا لم تحقق أى من أهدافها فى أوكرانيا.

وفى السياق ذاته، تعهد "البنتاجون" بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا طالما هناك حاجة إلى هذا الدعم.

وكشف مسؤول فى "البنتاجون" أن عناصر أوكرانية تتلقى التدريب فى الولايات المتحدة على تشغيل المُسيرات من طراز "سويتش بلايد".