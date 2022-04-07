جدة - نرمين السيد - وقال كيربى - إن "الأوكرانيين يمكنهم الفوز بالحرب بالنظر إلى ما فعله بوتين حتى الآن".. موضحا أن روسيا لم تحقق أى من أهدافها فى أوكرانيا.
وفى السياق ذاته، تعهد "البنتاجون" بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا طالما هناك حاجة إلى هذا الدعم.
وكشف مسؤول فى "البنتاجون" أن عناصر أوكرانية تتلقى التدريب فى الولايات المتحدة على تشغيل المُسيرات من طراز "سويتش بلايد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون: بوتين لم يحقق شيئا من أهدافه فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.