أبو الغيط يرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - ​أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بإصدار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارًا بتشكيل مجلس قيادة رئاسى، وبنقل كافة صلاحياته له، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.





​ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أبو الغيط دعمه لمجلس القيادة الجديد، كتجسيد للشرعية اليمنية. ​وأعرب أبو الغيط عن أمله فى أن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام، داعياً مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، توطئة للدخول فى مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمنى واستعادة الاستقرار والأمن فى البلاد، وضمان ألا يشكل اليمن تهديدًا على أيٍ من جيرانه.

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