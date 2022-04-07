عاجل- تعليق جديد من البيت الأبيض بشأن العقوبات ضد روسيا

وأضافت ساكى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن هناك تأثير على أسعار الوقود والتضخم، ونحن نسعى للحد من هذا التضخم، مشيرة لجهود واشنطن لحث دول الناتو بسحب ملايين البراميل الإضافية من احتياطياتها النفطية لتقليل الضغط على الأمريكيين.
وأكدت أن العقوبات كان لها أثر كبير على الاقتصاد الروسى، حيث إنه انهار وارتفع التضخم بنسبة 15 %، مشيرة إلى أن روسيا مهيأة لأن تفقد مكانتها كاقتصاد رئيسى وهدفنا هو جعل تمويل الحرب أكثر صعوبة على الرئيس بوتين.
وأوضحت أن أولوياتهم فى الوقت الراهن تقديم المساعدات العسكرية للأوكرانيين للدفاع عن بلادهم، مشيرة إلى أن واشنطن مستمرة فى تقديم ما تحتاجه أوكرانيا. موضحة أن بلادها قدمت شحنة إضافية من صواريخ جاكلين المضادة للدبابات بقيمة 100 مليون دولار، للتصدى للهجوم الروسى، كما نقدم المساعدات الإنسانية.
وأضافت ساكى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ابنتى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ماريا بوتينا وكاترينا تيخونوفا، لأن الإدارة الأمريكية شهدت محاولات لإخفاء الأموال معهما، متابعة: "لقد رأينا محاولات وجهودًا لإخفاء الأصول فى حسابات وموارد ابنتى بوتين".
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